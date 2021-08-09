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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 9 августа, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 27–29 градусов, в Московской области возможно от 24 до 29 градусов. Столбики термометров будут показывать значения, на четыре–пять градусов превышающие климатическую норму.

Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов.

Геомагнитный фон 9 августа прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что «жарковатая погода», с температурой плюс 27–30 градусов, ожидается в столичном регионе до четверга, 12 августа. При этом облачность не даст теплу рассеиваться по ночам, в темное время суток ожидается от 15 до 18 градусов.

Также синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких российских регионах. В частности, такая погода прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях в ближайшие дни.

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