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Синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России

Юлия Курганова

Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях в ближайшие дни. На юге и в регионах Поволжья тоже ожидается жаркая погода — температура будет достигать 39-40 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

—В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в Поволжье особенно тепло будет в Самарской области, где ожидается плюс 36-38 градусов. Ко вторнику, 10 августа, до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях, передает ТАСС.

Синоптик назвал дату окончания купального сезона в столичном регионе. Он продлится как минимум до 16 августа.

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