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Глава Гидрометцентра сообщил о «жарковатой погоде» в Москве до 12 августа

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Глава Гидрометцентра сообщил о «жарковатой погоде» в Москве до 12 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Жарковатая погода» с температурой 27-30 градусов ожидается в столичном регионе до четверга, 12 августа. Такой температурный фон на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— До четверга по крайней мере погода будет теплая, даже жарковатая — температура на четыре-пять градусов выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 27-29 градусов, по области — до 30 градусов тепла, — рассказал он.

Синоптик отметил, что особенно жарким будет понедельник, 9 августа, — температура достигнет плюс 31 градуса.

По словам Вильфанда, ночи в столичном регионе будут по-летнему теплыми в ближайшие дни. Температура будет плюс 16-18 градусов.

Также синоптик рассказал, что характер погоды в ближайшие дни будет переменчивым из-за борьбы циклона и антициклона. В понедельник и вторник, 9, 10 августа, прогнозируются переменная облачность и отсутствие осадков. Но в среду, 11 августа, циклон будет побеждать, поэтому снова ожидаются небольшие и кратковременные дожди, передает ТАСС.

Синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России. Такая погода прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях в ближайшие дни.

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