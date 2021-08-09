Житель Москвы запер и изнасиловал 14-летнюю школьницу

Фото: moscow-live

Сотрудники правоохранительных органов задержала 31-летнего жителя столицы, который запер в квартире 14-летнюю девочку и изнасиловал ее. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, в полицию обратился дядя девочки. Он рассказал, что она не выходит на связь и находится в квартире на севере столицы, где ее удерживают силой. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что школьницу запер в квартире 31-летний мужчина, который перед этим выгнал на лестничную площадку свою гражданскую жену и детей. Несовершеннолетняя сама пришла в гости к семейству. После того как правоохранителям удалось проникнуть в квартиру, они выяснили, что мужчина, по предварительной версии, изнасиловал девочку.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе изнасилование и незаконное лишение свободы.

На прошлой неделе «Вечерняя Москва» сообщала о пожилом жителе Пушкина, который предстанет перед судом за растление 12-летней девочки. Также он делал фото и видео своих действий, которые после отправлял своему знакомому.