Названы десять лучших мест для чтения книг на ВДНХ

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ расположены десять площадок, подходящих для комфортного чтения книг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 9 августа.

— Отдохнуть за неторопливым чтением в тени прибрежных ив, затеряться в лабиринте с любимой книгой в руках или почитать, сидя в уютном кресле, можно на ВДНХ. Специально ко Всемирному дню книголюба, который отмечают 9 августа, подготовили подборку из десяти лучших площадок, — говорится в сообщении.

Посмотреть на первые книги, в том числе на старинные учебники, можно в центре славянской письменности «Слово». Павильон находится рядом с фонтаном «Каменный цветок», также там в изобилии имеются скамейки.

Посетителям павильона «Книги» доступна библиотека с лаундж-зоной и большим читальным залом. Помимо собраний художественной литературы и нон-фикшена, там регулярно проводятся лекции, мастер-классы и кинопоказы. Неподалеку от библиотеки также есть кафе, где можно подкрепиться.

Слева от павильона № 1 есть читальня, где можно увидеть цветочные композиции северного розария. Российская коллекция представлена там чайно-гибридной розой «золотая осень».

Для любителей чтения на территории южного розария создана умиротворяющая атмосфера благодаря оазису из цветов и морю зелени. Место подойдет для чтения произведений романтиков XVIII–XIX веков.

Еще одной локацией на ВДНХ для уединения с книгой является зеленый лабиринт в ландшафтном парке «Природа развлечений». Внутри него находятся скамейки, которые сделают времяпровождение более комфортным.

Читать романы и наблюдать за лодками можно у Третьего Каменского пруда в тени ив. На территории главного пляжа также оборудован настил с лежаками и навесами.

Отличный вид откроется с зеленого бельведера в парке «Останкино» — это ажурный павильон, расположенный на возвышенности. Наличие крыши позволит читать книги как в солнечную, так и дождливую погоду.

Также для чтения подойдут беседки в «Останкине» и на главной кольцевой дороге со стороны Ботанического сада, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.