Более десяти домов передали под заселение по реновации на востоке Москвы

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Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

За время реализации программы реновации на востоке города передали под заселение 15 домов. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 9 августа.

— В Восточном административном округе Москвы на территории восьми районов под заселение передано 15 новых корпусов общей площадью 196,2 тысячи квадратных метров, что позволило предоставить квартиры 1800 семей, в стадии переселения находятся еще порядка 800 семей, — рассказал руководитель ведомства.

Реновация в ВАО действует в районах Восточное Измайлово, Богородское, Измайлово, Ивановское, Метрогородок, Перово, а также Косино-Ухтомский. В рамках первого этапа там планируется начать переселение 15,1 тысячи семей до 2024 года, уточнил Левкин.

Всего на востоке столицы в программу включили 1062 дома общей площадью квартир 3,4 миллиона квадратных метров. В них проживают 209,6 тысячи людей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

6 августа заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за семь месяцев текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки в рамках программы реновации.

За год также в рамках реновации в городе удалось переселить 10,6 тысячи человек. Почти 3,5 тысячи из них уже получили ключи от новой жилплощади.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы.