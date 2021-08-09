Женщина забралась на дерево в Бабушкинском парке Москвы и не хочет слезать

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

В Бабушкинском парке Москвы женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывает спускаться. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», с какой целью это сделала женщина, пока неясно.

На месте работают сотрудники МЧС и МВД.

В Сети появилось видео с места событий. На нем видно, что территорию в районе места, где находится неадекватная горожанка, оцепили.

Видео: Telegram / Москва сейчас

«Вечерняя Москва» сообщала о том, что в городе Луховицы дерево упало на пенсионерку, которая проезжала мимо на велосипеде. От полученных травм она скончалась на месте.