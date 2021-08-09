Женщина забралась на дерево в Бабушкинском парке Москвы и не хочет слезать
Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий
В Бабушкинском парке Москвы женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывает спускаться. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», с какой целью это сделала женщина, пока неясно.
На месте работают сотрудники МЧС и МВД.
В Сети появилось видео с места событий. На нем видно, что территорию в районе места, где находится неадекватная горожанка, оцепили.
«Вечерняя Москва» сообщала о том, что в городе Луховицы дерево упало на пенсионерку, которая проезжала мимо на велосипеде. От полученных травм она скончалась на месте.
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