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Женщина забралась на дерево в Бабушкинском парке Москвы и не хочет слезать

Анастасия Колоскова

Происшествия
Женщина забралась на дерево в Бабушкинском парке Москвы и не хочет слезать
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

В Бабушкинском парке Москвы женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывает спускаться. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», с какой целью это сделала женщина, пока неясно.

На месте работают сотрудники МЧС и МВД.

В Сети появилось видео с места событий. На нем видно, что территорию в районе места, где находится неадекватная горожанка, оцепили.

Видео: Telegram / Москва сейчас

«Вечерняя Москва» сообщала о том, что в городе Луховицы дерево упало на пенсионерку, которая проезжала мимо на велосипеде. От полученных травм она скончалась на месте.

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