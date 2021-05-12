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Упавшее дерево убило пенсионерку на велопрогулке в Московской области
велосипед / Фото: Rodolfo Belloli copyrighted

Упавшее дерево убило пенсионерку на велопрогулке в Московской области

Юлия Павлушова

Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионерки после падения дерева в городе Луховицы. Об этом в среду, 12 мая, сообщает Следственный комитет России по Московской области.

По предварительным данным, дерево разломилось из-за ветра и упало на 79-летнюю женщину, проезжавшую мимо на велосипеде. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Место происшествия осмотрел следователь. Теперь предстоит установить организацию, занимающаяся благоустройством территории, на которой произошло происшествие. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожар произошел в здании в центре Подольска.

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