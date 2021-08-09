Деловой центр в стиле хай-тек появится в Хорошевском районе столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, 3-я Магистральная улица, 10с1 Карта всех событий

Научно-деловой центр в стиле хай-тек построят в Хорошевском районе города. Об этом сообщили в Москомархитектуре в понедельник, 9 августа.

— Научно-деловой центр в форме эллипса сформирует на участке доминанту высотой в 11 этажей. На первом этаже расположится лобби, кафе, выше — офисы, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасады, в том числе, оформят вставками из стемалита, а гнутые ламели подчеркнут округлость строения, уточнил он. В наружном торце ламелей установят свето-динамическую подсветку, а колонны внутри и снаружи здания отделают из нержавеющей стали.

Комплекс появится на 3-ей Магистральной улице, дом 10, строение 1. Подземный уровень оборудуют парковкой на 87 мест и различными техническими помещениями.

На юге территории расположится камерный парк с кустарниками, цветами, а также многолетними травами. На центральной площади разместят скульптуру в виде двух вращающихся эллипсов, олицетворяющую синтез городской скульптуры и архитектуры. В рамках этого синтеза появляются качественные пространства, которые заставляют людей видеть прекрасное и задумываться об интересных вещах, заключил Кузнецов.

3 августа в Москомархитектуре сообщили, что башню, которая была частью исторической постройки в Жуковом проезде, восстановят в новом деловом центре. В комплексе будет две части на 11 и 12 этажей с общим цоколем.

На его кровле будет размещено общественное пространство, декоративно вымощенное и озелененное. В самом стилобате расположатся магазины и кафе, а в его подземной части устроят парковку на 88 машин и пять мотоциклов. Там же будут расположены и технические помещения. Два корпуса здания отдадут под офисы.