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Доктор Ковальков назвал два защищающих от коронавируса продукта

Анна Михалюк

Общество
Доктор Ковальков назвал два защищающих от коронавируса продукта
Дегустация сала в студии «Вечерки». / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о двух продуктах, которые необходимо добавить в рацион, чтобы избежать коронавируса.

— Во-первых, исключить нужно сахар, шлифованный рис и белый хлеб. Люди с ожирением умирают на аппарате искусственной вентиляции легких первыми. Об этом говорят все врачи. Во-вторых, нужно добавить в рацион перловую кашу и кусок сала. Каждый день. У нас в легких есть такой комплекс, который выстилает легкие, бронхи. Он как мазут, как смазка. И в нем вирусы при дыхании фагоцитируются и умирают, не проходят в кровь. Чтобы поддержать такой комплекс, нужно есть кашу и сало. Кстати, когда Суворов переводил армию через Альпы, у него не умер почти ни один солдат, потому что они питались перловкой, — рассказывает врач.

Также доктор отметил, что в летнее время необходимо активно есть брокколи, в которой содержится вещество, способное предотвращать появление раковых клеток.

— Индол-3-карбинол — это самое сильное природное вещество по профилактике рака, в том числе и рака кожи. Оно особенно нужно, когда женщины едут загорать на море. Я дружил с директором одного отеля и предложил сделать коктейль: брокколи, томаты, которые тоже противостоят раку, и для бронзового загара моркови добавим. Вот такой рецепт коктейля от Ковалькова. Примечательно, что в томатной пасте лейкопенов, веществ, которые противостоят раку, больше, чем в самих томатах, — поясняет специалист.

Ранее доктор давал рецепт блюда, которое можно есть на ночь и при этом худеть.

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