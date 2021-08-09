Директор РСТ рассказал, когда курорты Египта станут популярнее турецких

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Египетские курорты пока не могут стать альтернативой турам в Турцию. Они служат дополнением к ним. При этом ближе к осени ситуация поменяется. Такого мнения придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Конечно, в настоящее время туры в Египет дороже, чем в Турцию. На двоих выходит сумма от 80 тысяч рублей. Основной сезон в данном направлении начнется в сентябре — октябре, когда будет не так жарко, — пояснил эксперт.

По его словам, египетские курорты Египта не могут конкурировать с Турцией ни по объему размещения, ни по объему перевозок. Он также подчеркнул, что они служат хорошим дополнением. А ближе к осени курорты Египта будут приоритетнее Турции. По мнению президента РСТ, осенью, зимой, весной он будет абсолютно конкурентоспособным. Он добавил, что если человек поздней осенью едет заграницу, чтобы искупаться, то ему нужно выбирать Египет или Объединенные Арабские Эмираты, отмечает «Радио 1».

По мнению Юрия Барзыкина, нужно буде не меньше полутора-двух лет для того, чтобы восстановить прежний объем туристического потока из России в Египет.