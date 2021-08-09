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Баженов считает, что Олимпиада ― сплошное недоразумение, а России нужно возвращать Игры доброй воли

Павел Гриднев

Общество
Баженов считает, что Олимпиада ― сплошное недоразумение, а России нужно возвращать Игры доброй воли
Фото: Максим Манюров

Несмотря ни на что, российская олимпийская команда вошла в пятерку лучших. Журналист Тимофей Баженов считает, что если прессинг российских спортсменов продолжится, то это приведет к созданию альтернативный Олимпийских игр.

— На примере токийской Олимпиады мы видим, как событие, призванное объединять мировые державы и быть примером этичного спортивного поведения, превратилось в источник раздора и скандалов. Возникла потребность в проведении честных спортивных игр без возможности красть чужие победы, притворяясь женщиной, или жульничать с «терапевтическими исключениями», как это происходит с американскими гимнастками. Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм доброй воли 1986 года, ― выступил с заявлением Тимофей Баженов.

Журналист отметил влияние Антидопингового агентства США (USADA) на позицию Олимпийского комитета. В отношении антидопинговых правил заметно появление двойных стандартов. Зарубежные спортсмены долгие годы используют термин «терапевтических исключений» и употребляют запрещенные USADA препараты и даже наркотические вещества легально.

Баженов отметил, что если спортсмену дается необоснованное преимущество, основанное на сексуальной ориентации, принадлежности к команде той или иной страны, или еще каком-то признаке, лежащем вне плоскости спортивной борьбы, то такое соревнование в глазах болельщиков перестает быть легитимным.

— Может быть, хватит дискриминировать российский спорт? Россия не может выступать соучастником политики, ведущей к последовательному уничтожению мирового спорта высоких достижений, ― резюмировал Тимофей Баженов.

Первые Игры доброй воли состоялись в СССР в июле 1986 года. В них приняли участие более 3000 спортсменов из 79 стран. Были разыграны 182 золотые медали в 18 видах спорта. На Играх доброй воли было побито шесть мировых рекордов.

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