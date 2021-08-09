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Позорная статья: юрист объяснил, что грозит москвичу за изнасилование 14-летней школьницы

Руслан Давлетшин

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Позорная статья: юрист объяснил, что грозит москвичу за изнасилование 14-летней школьницы
Фото: moscow-live

Мужчине, обвиняемому в изнасиловании и незаконном лишении свободы 14-летней девочки на севере Москвы, может грозить довольно суровое наказание, и прекратить дело никак не получится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев.

— Да, это обычно квалифицированное изнасилование лица, не достигшего совершеннолетия. Дело, во-первых, нельзя будет прекратить по соглашению сторон. Даже если он будет договариваться с родственниками, прокурор все равно будет обязан передать дело в суд. Во-вторых, изнасилование считается позорной статьей. Судьба у таких людей очень печальна в местах лишения свободы. Их обычно опускают при первой же возможности. Я считаю, что он получит свое. Здесь вряд ли поднимется рука сделать иначе. Тем более прекратить это невозможно. У нас половая неприкосновенность несовершеннолетних защищается законом. Я думаю, по результатам судебно-медицинской экспертизы подозреваемый будет арестован без всяких вопросов, — заявил специалист.

По мнению юриста, за такое преступление могут вполне осудить на 10 лет лишения свободы в зависимости от последствий для жертвы и личности совершившего данное деяние. Суд будет учитывать, не заразил ли мужчина потерпевшую, не забеременела ли она, судим ли был ранее насильник и так далее. Также в ходе следствия проведут психолого-психиатрическую экспертизу и, если для девочки наступили негативные последствия, это также учтут.

В понедельник, 9 августа, в столице был задержан 31-летний Игорь Воронков. По данным правоохранительных органов, он запер 14-летнюю соседку в своей квартире и изнасиловал ее. Перед этим он выгнал на лестничную клетку гражданскую жену и детей.

По информации ряда СМИ, в общей сложности он измывался над подростком более 3 часов. Однако официального подтверждения этих данных не поступало.

Известно, что в полицию обратился дядя потерпевшей, так как она долгое время не выходила на связь.

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