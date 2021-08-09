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Движение на участке Изюмской улицы ограничат с 16 августа

Анастасия Колоскова

Город
Движение на участке Изюмской улицы ограничат с 16 августа
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Изюмская улица Карта всех событий

На улице Изюмской в районе Южное Бутово с 16 августа по 5 сентября ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— С 16 августа в связи с проведением инженерных работ ограничат движение на улице Изюмской, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В департаменте уточнили, что на участке в районе пересечения улиц Изюмской и Скобелевской будет частично перекрыта одна полоса движения. При этом на двух остальных полосах движение сохранится.

С понедельника, 9 августа, движение автотранспорта ограничили на участке Лужнецкого моста в Москве из-за проведения дорожных работ.

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