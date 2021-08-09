Движение на Лужнецком мосту ограничили из-за дорожных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лужнецкий мост Карта всех событий

С понедельника, 9 августа, движение автотранспорта на участке Лужнецкого моста в Москве ограничено из-за проведения дорожных работ. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

В период с 9 августа по 25 сентября ограничения для автотранспорта введены на участке Лужнецкого моста от владения 10Б, строение 1 по Лужнецкой набережной до улицы Косыгина.

Планируется поэтапное занятие одной полосы с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта и сохранением двух полос для прочего транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Со 2 по 31 августа временно ограничено движение на участке Головинского шоссе для проведения инженерных работ. В некоторых других районах столицы также ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.

Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной с 13 августа по 31 октября. В указанный период набережная будет недоступна для проезда транспорта. Движение автомобилей будет перекрыто от дома 12, строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».