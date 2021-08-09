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Девять человек погибли в больнице во Владикавказе из-за порыва трубы с кислородом

Иван Юминов

Происшествия
Девять человек погибли в больнице во Владикавказе из-за порыва трубы с кислородом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Из-за нехватки кислорода после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Северной Осетии в понедельник, 9 августа.

— Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы, — говорится в сообщении.

Всего в реанимации был 71 пациент, но не все из них были на кислороде, уточнил представитель ведомства. Инцидент произошел из-за порыва трубы под землей, объяснил врио главы республики Сергей Меняйло.

Место порыва найдено, его будут раскапывать и восстанавливать. По резервной схеме линию подачи кислорода переключили из резервных емкостей, приводит слова Меняйло ТАСС.

В конце апреля похожий случай произошел в больнице в Багдаде. Тогда в результате происшествия погибли 58 и пострадало 40 человек.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких.

Здание выгорело изнутри почти полностью. При тушении возгорания было задействовано более 20 пожарных расчетов.

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