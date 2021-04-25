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Число погибших при пожаре в больнице Багдада увеличилось до 58 человек
Фото: Скриншот видео Youtube/https://youtu.be/SyXRqEzPN4Y

Число погибших при пожаре в больнице Багдада увеличилось до 58 человек

Полина Долганова

В мире

Число погибших при пожаре в иранской больнице возросло до 58 человек. Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказал член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.

— Число погибших в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатыб достигло 58, — написал аль-Баяти в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 40 пострадавших. Уточняется, что в момент взрыва в больнице находились около 120 человек.

Пожару предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Изнутри здание выгорело практически полностью.

При тушении пламени было задействовано более 20 пожарных расчетов. Причины произошедшего устанавливаются.

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Иранпожарпогибшие
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