При взрыве в больнице для больных коронавирусом в Багдаде погиб 21 человек

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При взрыве и пожаре в больнице в столице Ирака Багдаде погиб 21 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 25 апреля, портал Baghdad Al Youm со ссылкой на источники в силовых структурах.

Кроме того, в результате произошедшего пострадали 40 человек.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание выгорело изнутри почти полностью.

В тушении возгорания было задействовано более 20 пожарных расчетов. Огонь еще не локализован, спасательная операция продолжается.

По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

Уточняется, что в момент взрыва в больнице находились около 120 человек.

Причины произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

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