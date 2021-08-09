Российские олимпийцы вернулись в Москву

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительственный терминал столичного аэропорта Внуково принял самолет с российскими олимпийцами в понедельник, 9 августа.

Борт с атлетами, тренерским штабом руководством Олимпийского комитета России (ОКР) вылетел из аэропорта Ханеда Токио в 6:23 по московскому времени.

Сразу после прилета российская делегация направилась на Красную площадь, где состоялась торжественная встреча и чествование спортсменов.

— Мы очень рады приветствовать здесь всех, кто обеспечил нашу победу. Мы все знаем, что это была трудная победа, может быть, не знаем так, как вы. Сложности, связанные с переносом тренировочного процесса, мы прошли и принесли невероятный результат. Одно дело — стать олимпийцем, другое — любить свою страну. Вместе с вами появится еще больше олимпийских звездочек. В добрый путь в новом статусе, — поприветствовал олимпийцев со сцены вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран.

От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.