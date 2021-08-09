Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские олимпийцы вернулись в Москву

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские олимпийцы вернулись в Москву
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительственный терминал столичного аэропорта Внуково принял самолет с российскими олимпийцами в понедельник, 9 августа.

Борт с атлетами, тренерским штабом руководством Олимпийского комитета России (ОКР) вылетел из аэропорта Ханеда Токио в 6:23 по московскому времени.

Сразу после прилета российская делегация направилась на Красную площадь, где состоялась торжественная встреча и чествование спортсменов.

— Мы очень рады приветствовать здесь всех, кто обеспечил нашу победу. Мы все знаем, что это была трудная победа, может быть, не знаем так, как вы. Сложности, связанные с переносом тренировочного процесса, мы прошли и принесли невероятный результат. Одно дело — стать олимпийцем, другое — любить свою страну. Вместе с вами появится еще больше олимпийских звездочек. В добрый путь в новом статусе, — поприветствовал олимпийцев со сцены вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран.

От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Читайте также:
Красная площадьАэропорт ВнуковоОлимпиада в Токио — 2020
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте