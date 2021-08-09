Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил дело после гибели девяти человек в больнице Владикавказа

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело после гибели девяти человек в больнице Владикавказа
Фото: СК РФ

По факту гибели девяти пациентов в результате поломки оборудования в больнице Владикавказа возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов в понедельник, 9 августа.

— По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, — рассказал представитель ведомства.

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко во Владивосток также направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава, а также специалистов Росздравнадзора, отмечает РИА Новости.

Пациенты были заражены коронавирусом, они погибли из-за нехватки кислорода после поломки оборудования в больнице. Всего в реанимации был 71 пациент. Не все из этих людей были «на кислороде», уточнил представитель местного минздрава.

Инцидент, по данным врио главы республики Сергея Меняйло, произошел из-за прорыва трубы под землей. Это место уже найдено, его будут раскапывать и восстанавливать коммуникации. По резервной схеме линию подачи кислорода перезапустили из резервных емкостей.

Читайте также:
Уголовные делаВладикавказСледственный комитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте