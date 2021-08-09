СК возбудил дело после гибели девяти человек в больнице Владикавказа

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По факту гибели девяти пациентов в результате поломки оборудования в больнице Владикавказа возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов в понедельник, 9 августа.

— По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, — рассказал представитель ведомства.

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко во Владивосток также направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава, а также специалистов Росздравнадзора, отмечает РИА Новости.

Пациенты были заражены коронавирусом, они погибли из-за нехватки кислорода после поломки оборудования в больнице. Всего в реанимации был 71 пациент. Не все из этих людей были «на кислороде», уточнил представитель местного минздрава.

Инцидент, по данным врио главы республики Сергея Меняйло, произошел из-за прорыва трубы под землей. Это место уже найдено, его будут раскапывать и восстанавливать коммуникации. По резервной схеме линию подачи кислорода перезапустили из резервных емкостей.