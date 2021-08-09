Соловьев назвал странным условие Лукашенко для признания Крыма российским

Фото: Пресс-служба МУФ

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским являются странными и недальновидными. Об этом заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

— Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно, — рассказал он.

В России уже давно нет олигархов в понимании 1990-х, добавил журналист. Глава белорусского государства создает «идеальный рецепт стратегического одиночества»: Запад отвергает его страну, а Россию Лукашенко держит на дистанции из-за старых обид, отмечает Соловьев в своем Telegram-канале.

9 августа Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. После этого за ним «дело не заржавеет», уточнил президент.

Лукашенко также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому препятствуют многие факторы.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».