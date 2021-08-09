Людей эвакуировали из горящего многоярусного гаража на западе Москвы

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В районе Дорогомилово на западе столицы произошел пожар в многоярусном гараже, из-за чего из здания были эвакуированы около 150 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 9 августа.

Возгорание случилось по адресу улица Киевская, 27. По сообщению источника, с кровли здания поднимается черный дым.

Спасателям удалось локализовать огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Уточняется, что горят складируемые покрышки и мягкая кровля.

Порядка 150 человек покинули здание еще до приезда пожарных.

В ночь на 9 августа пожар произошел в жилом доме на Старомарьинском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры на пятом этаже троих человек.