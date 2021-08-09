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Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Минобрнауки организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 августа.

— Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки, — рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

Из-за неоднозначной трактовки некоторых положений, министерство планирует организовать дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, приводит сообщение ведомства ТАСС.

9 августа Минобрнауки выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий. Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, привитых и непривитых учащихся министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме.

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