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Минобрнауки порекомендовал непривитым студентам остаться на удаленке с сентября

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Минобрнауки порекомендовал непривитым студентам остаться на удаленке с сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российским вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции или имеют медицинские противопоказания, на формат удаленного образования. Об этом говорится в рекомендациях Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий.

Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений.

Кроме того, привитых и непривитых учеников министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме, передает ТАСС.

До этого глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что в России нет требований по обязательной вакцинации студентов от коронавирусной инфекции. Он также добавил, что вузы могут организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет. Соответствующую рекомендацию образовательные заведения уже получили.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала студентам привиться от COVID-19, несмотря на то что вакцинация для них не является обязательной.

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