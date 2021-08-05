Попова порекомендовала студентам привиться от коронавируса

Фото: Правительство РФ

Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 не является обязательной для студентов, им все равно следует привиться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Обязательности для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант, для того чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями, — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Вакцинация от COVID-19 ведется во всех регионах России. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Главный врач Городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у москвичей к марту следующего года в том случае, если граждане продолжат вакцинироваться в таком же темпе, какой наблюдается в настоящее время.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI установили, что люди, которые получили два компонента вакцины от коронавируса, в три раза меньше подвержены риску заболевания, чем невакцинированные.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предупредил, что прежде чем делать прививку людям необходимо убедиться в отсутствии коронавируса в организме.