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Исследователи установили, что привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Исследователи установили, что привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Люди, которые получили два компонента вакцины от коронавируса, в три раза меньше подвержены риску заболевания, чем невакцинированные. Это установили исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI.

Результаты исследования основаны на тестах мазков, которые были взяты у 98 233 человек в Англии. Специалисты отметили, что такие результаты являются доказательством важности вакцинации против коронавируса.

Также специалисты пришли к выводу, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что они имеют меньшую вирусную нагрузку и выделяют меньше вируса, передает РИА Новости.

Центр «Вектор» сообщил, что менее одного процента привитых заболевает COVID-19. Доля заболевших через 21 день после получения второй дозы препарата составила 0,66 процента для «Спутника V», 0,59 процента — для «ЭпиВакКороны» и 0,27 процента — для «КовиВака».

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