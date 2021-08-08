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Фальков ответил на вопрос о вакцинации студентов от COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Фальков ответил на вопрос о вакцинации студентов от COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России нет требований по обязательной вакцинации студентов от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

— Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет, — цитирует министра РИА Новости.

Кроме того, Фальков отметил, что вузы могут организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет. Соответствующую рекомендацию образовательные заведения получили.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала студентам привиться от COVID-19, несмотря на то что вакцинация для них не является обязательной.

Вакцинация от COVID-19 ведется во всех регионах России. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, что молодежь хуже переносит вакцинацию от коронавируса, потому что в раннем возрасте у людей сильнее иммунитет. В таких случаях часто образуются высокая температура, покраснения и зуд в месте инъекции.

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