Спасатели помогли тонувшей женщине на юге Москвы

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Россия, Москва, Борисовский пруд Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной службы оказали помощь женщине, которая тонула на Борисовских прудах в Южном административном округе Москвы. Инцидент произошел вечером понедельника, 9 августа, рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Во время патрулирования спасатели обнаружили тонувшую женщину. В десяти метрах от берега ее подняли из воды на борт катера.

Пострадавшую 1983 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, где ей оказали первую медицинскую помощь. Прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи осмотрели женщину, после чего приняли решение о ее госпитализации, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Аналогичный инцидент произошел 12 июля на озере Белом на востоке Москвы. Во время патрулирования спасатели обнаружили мужчину, который тонул в 20 метрах от берега. Один из них нырнул за ним и поднял его на борт катера. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь.