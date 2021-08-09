На женщину, отказавшуюся слезть с дерева в Бабушкинском парке, составили протокол

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Женщине, которая в понедельник, 9 августа, залезла на одно из деревьев в Бабушкинском парке Москвы и отказалась слезть с него, грозит до 15 суток административного ареста. Об этом рассказал адвокат женщины Сергей Тельнов.

Юрист уточнил, что на даму составили протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях «Неповиновение требованию сотрудника полиции». Сотрудники правоохранительных органов приняли решение оставить задержанную на ночь в отделе полиции.

Тельнов также заявил, что рассматривается вопрос об оформлении протокола по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщает ТАСС.

Как сообщала «ВМ», в Бабушкинском парке Москвы женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывалась спускаться. По информации в социальных сетях, таким способом женщина выражала протест против строительства дома рядом с парком. Снять даму с дерева удалось с помощью пожарной лестницы.