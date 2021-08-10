Поклонская предложила Лукашенко вспомнить про развитие Белоруссии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко стоят задачи развития собственного государства, однако его беспокоят внутренние вопросы России. Такое мнение выразила член думского комитета по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

9 августа Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. После этого за ним «дело не заржавеет», уточнил президент. Лукашенко также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому препятствуют многие факторы.

Комментируя это заявление, Поклонская выразила недоумение относительно посыла к российским олигархам. Она также отметила, что Лукашенко стоит прежде посетить Крым, а лишь затем выступать с подобными высказываниями.

Поклонская подчеркнула, что не может быть никаких условий признания Крыма, поскольку референдум на полуострове провели его жители, «это наш выбор».

— А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны, — заявила депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».