Количество смертей на воде в России сократилось на 20 процентов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С начала июня 2021 года в России произошло более 1,6 тысячи несчастных случаев на воде. В результате погибли 995 человек, из них 208 детей, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

В целом количество погибших при происшествиях на воде сократилось на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Летом 2021 года жертв могло оказаться больше — спасателям удалось вытащить из воды 358 человек. Кроме того, инспекторы МЧС провели свыше 16 тысяч рейдов в местах отдыха у водоемов и выявили более 13 тысяч правонарушений.

Наиболее частой причиной трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых.

Как отметил профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин, корреляция между уровнем употребления алкоголя и динамикой несчастных случаев на воде прослеживается уже несколько лет.

Заслуженный спасатель России Александр Курсаков уточнил, что детская смертность на воде зачастую также бывает связана с проблемой алкоголя, поскольку нетрезвый родитель невнимателен и хуже следит за безопасностью ребенка. Курсаков также заявил, что подготовка детей к внештатным ситуациям на воде у нас не очень развита — их не учат, как вести себя, если начал тонуть, пишут «Известия».

Тем временем в Москве продолжается купальный сезон. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, он не закончится в Москве еще даже в следующие выходные, потому что ночи теплые. Это значит, что вода днем прогревается, а ночью не остывает. В частности, температура воды в Москве-реке около Коломны составляет 21–22 градуса.