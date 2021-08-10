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Опрос показал, как работодатели поощряют сотрудников вакцинироваться от COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Опрос показал, как работодатели поощряют сотрудников вакцинироваться от COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Примерно каждый пятый работодатель в России (22 процента) готовы предоставить сотрудникам выходной после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, показало исследование сервиса «Работа.ру».

Среди участников опроса 68 процентов рассказали, что их сотрудники не получают бонусов за прививку от COVID-19. Еще семь процентов компаний готовы выплатить своим сотрудникам премию за вакцинацию, три процента — предоставить подарки и привилегии.

При этом свыше 40 процентов респондентов отметили, что рекомендуют сотрудникам вакцинироваться, но оставляют за ними право принять решение. В 24 процентах компаний заявили, что не призывают сотрудников прививаться. 19 процентов, напротив, призывают, поскольку работают в сфере, где прививка обязательна. Еще 13 процентов рассказали, что призывают сделать прививки, поскольку считают вакцинацию обязательной для всех, сообщает РИА Новости.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян, первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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