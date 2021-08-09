Врач назвал главную проблемную инфекцию для эпидемиологов, и это не ковид

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Главной проблемой эпидемиологов в настоящее время, кроме коронавируса, являются внутрибольничные инфекции, против которых бессильны существующие антибиотики. Эти инфекции не всегда погибают от дезинфицирующих средств и к тому же поражают людей даже с сильным иммунитетом. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— В мирное время наибольшую опасность несут внутрибольничные инфекции, вызываемые полирезистентными бактериями. Против них бессильны антибиотики. Для их лечения необходимы комбинации антибактериальных препаратов. А бывает, что и это не спасает. Эти инфекции устойчивы к дезинфицирующим препаратам, пробивают даже сильный иммунитет, и с каждым десятилетием их становится больше. Они взаимодействуют друг с другом, перенимая гены резистентности, и являются проблемой эпидемиологии номер один, — сказал врач.

По его словам, например, туберкулез возможно победить по всему миру. Для этого стоит выявить всех заболевших носителей и пролечить, а места их пребывания продезинфицировать. И, естественно, привить всех людей. Но, чтобы такое реализовать, потребуется взаимодействие всех стран в борьбе с инфекцией. Также нужна и разработка масштабной программы элиминации.

— Такие программы были реализованы в отношении натуральной оспы и полиомиелита. Все это — деньги и время. Но выгода от профилактики всегда превышает затраты на лечение последствий, не говоря о количестве спасенных жизней. Сибирская язва, чума и другие редкие бактериальные инфекции успешно лечатся. За каждым случаем такой инфекции ведется строгий эпидемиологический надзор. Пока система эпиднадзора работает, эпидемия таких инфекций невозможна. Опасность может прийти из стран, где с этой системой дела обстоят хуже, — сказал Шунков.

Мероприятия по профилактике таких инфекций, по словам врача, давно разработаны и отточены. Поэтому противостоять эпидемии возможно.

Полный текст интервью с Эдуардом Шунковым читайте на сайте «Вечерней Москвы» 9 августа в 11:00.