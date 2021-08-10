Названа типичная ошибка при реанимации компьютера

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Многие пользователи пытаются вернуть зависший компьютер в рабочий режим, беспорядочно нажимая различные кнопки. Однако это может привести к отрицательным последствиям, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Как пояснил эксперт, каждый клик мышью и нажатие по клавиатуре лишь ухудшает ситуацию: система отправляет запросы в зависшую программу и не может получить отклик. то есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу.

Если компьютер завис, нужно дождаться отклика системы. Если его так и не последовало, следует перезагрузить компьютер и, возможно, подумать об обновлении «железа». Его содержание в актуальном состоянии поможет предотвратить появление лагов, вылетов (непредвиденного отключения программ) и прочих проблем.

— И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, лагать, зависать и так далее, — пояснил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

В Роскачестве также рассказали, что во избежание перегрева и взрыва телефонов, ноутбуков и других гаджетов в жару необходимо не выходить с техникой под прямые солнечные лучи и проверять систему охлаждения. Отмечается, что современное оборудование выдерживает нагревание ядра до 100 градусов тепла. И хотя портативный компьютер, скорее всего, не сгорит, а просто отключится по достижении критической температуры, таким образом можно потерять не сохраненные заблаговременно данные.