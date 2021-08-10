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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 августа

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 10 августа, в столичном регионе произойдет смена воздушных масс: к вечеру приблизится холодный атмосферный фронт с волнами с северо-запада. В течение дня ожидается переменная облачность, сухая и жаркая погода. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 27–29 градусов, в Московской области возможно от 24 до 29 градусов.

Ветер прогнозируется восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Геомагнитный фон 9 августа прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

В первые дни новой недели погода в столице будет жаркой. Однако уже к вечеру вторника, 10 августа, она станет пасмурной — на город обрушатся дожди, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. В первой половине недели в Москве ожидается благоприятная погода с дневной температурой воздуха 27–29 градусов тепла, ночной — 17–19 градусов. Погодный «излом» произойдет вечером 10 августа: по городу пройдут кратковременные дожди. В среду дожди в городе будут идти почти весь день, возможна гроза. Температура воздуха опустится до плюс 22–24 градусов днем, а ночью останется на прежнем уровне.

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