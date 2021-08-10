Петр Бирюков: Столичный Политехнический музей обеспечили электроэнергией с резервом

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Столичные энергетики завершили работы по обеспечению необходимой энергомощностью Политехнического музея, который сейчас находится на реконструкции, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Он отметил, что культурному объекту после проведения мероприятий со стороны заказчика будет выдано 3,3 МВт мощности.

— Для электроснабжения музея энергетики построили распределительную трансформаторную подстанцию и две трансформаторные подстанции. Все они оснащены устройствами релейной защиты и автоматики, системами телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии, видеонаблюдения и пожаротушения, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, для обеспечения музея электричеством было проложено порядка 8 км кабельных линий. Работы велись в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций.

Петр Бирюков подчеркнул, что работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что музейный комплекс обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.