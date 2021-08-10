Столичные заказчики сэкономили около миллиарда рублей благодаря совместным закупкам

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Московские заказчики сэкономили около одного миллиарда рублей за счет проведения совместных закупок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, чаще всего в форме совместных закупок столичные заказчики приобретают воду, бумагу и расходные материалы для офисов.

— С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более одного миллиарда рублей при общем объеме размещенных закупок на 9,2 миллиарда рублей, — отметил он.

По его словам, такой уровень экономии сопоставим с расходами на возведение в Москве двух новых детских садов с общей вместимостью свыше 500 мест.

Всего в 345 закупках участие приняли 2,2 тысячи заказчиков из столицы. По некоторым объектам закупок цены контракта достигали 30–40 процентов во время торгов снижения стоимости.

Совместные закупки представляют собой вид конкурентных приобретений. В них могут принять участие два и более заказчиков, которые покупают одинаковые товары и услуги. За счет такого механизма объем закупки увеличивается и понижает в итоге цену контракта.

Так, например, на портале поставщиков можно приобрести пачку белой бумаги за 266 рублей. При оформлении совместных закупок цена на такой товар снижается до 200 рублей.

Руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в свою очередь добавил, что в 2021 году в совместных закупках конкуренция составляла в среднем шесть заявок на одну операцию. Общая цена контрактов при этом снизилась более чем на 16,5 процента, передали на официальном сайте мэра Москвы.

За первые шесть месяцев 2021 года на портале поставщиков Москвы были заключены сделки на сумму 36,5 миллиарда рублей. Этот показатель в полтора раза превышает результаты первых шести месяцев 2020 года и более чем в три раза превосходит показатели 2019-го, рассказал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за аналогичный период 2020 года на маркетплейсе было заключено 222,1 тысячи соглашений на общую сумму 24,2 миллиарда рублей. За первые полгода 2019 года эта сумма составила 11,2 миллиарда рублей.