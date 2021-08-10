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Выставка финалистов «Лучший реализованный проект в области строительства» пройдет в Доме на Брестской

Полина Долганова

Город
Выставка финалистов «Лучший реализованный проект в области строительства» пройдет в Доме на Брестской
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка финалистов работ конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» состоится в Москве в Доме на Брестской с 10 по 19 августа. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, городская комиссия в ходе оценки высказывала свое мнение не только об архитектурных и проектных решениях столичных объектов, которые были построены и отреставрированы в минувшем году, но и об интеграции каждого конкретного проекта в окружающую среду города. Всего в шорт-лист конкурса вошли 38 проектов, в общей сложности в рамках состязания было заявлено 108 объектов.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, по наградам можно определить, какие объекты были действительно вписаны в ландшафт Москвы и стали местом притяжения для горожан.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова в свою очередь рассказала, что лучший проект определялся путем выставления горожанами оценок с учетом мнения членов Экспертного совета на сайте «СтроимПросто».

Среди домов повышенной комфортности в финал конкурса вышел Клубный дом «Кутузовский, 12».

Среди объектов спортивного назначения горожанам приглянулся физкультурно-оздоровительный комплекс в Куркине.

В разных номинациях в финал также вышли образовательный комплекс в ЖК «Поколение», бизнес-центр «Арена», районный центр «Место встречи — Будапешт», автомобильная дорога Марьино — Саларьево и другие объекты.

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