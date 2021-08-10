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Схема движения временно изменится в трех районах Москвы

Полина Долганова

Город
Схема движения временно изменится в трех районах Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснолиманская улица, 21 Карта всех событий

На нескольких улицах в юго-западной, юго-восточной и северо-западной частях Москвы ограничат движение транспортных средств.

Изменения будут вызваны проведением инженерных работ и коснутся районов Южное Бутово, Лефортово и Покровское-Стрешнево.

Так, с 15 августа по 30 сентября ограничения будут введены на участке Краснолиманской улицы недалеко от владения 21. Работы будут вестись на одной полосе движения. Существующее на участке количество полос сохранится за счет обустройства временных уширений. Специалисты будут работать круглые сутки.

Движение также будет ограничено с 16 по 18 августа на участке Шепелюгинского переулка и с 18 по 20 августа на участке одноименной улицы.

С 16 августа по 5 сентября работы по одной полосе также будут вестись неподалеку от пересечения улиц Изюмской и Скобелевской.

С 15 августа по 15 сентября инженерные работы начнутся на улице Габричевского. Ремонтники частично займут одну полосу, но их общее количество останется неизменным за счет ликвидации парковочного пространства.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что жителям города стоит учитывать изменения при планировании своего пути.

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