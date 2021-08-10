Андрей Бочкарев сообщил о расселении 300 домов по программе реновации в Москве

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Общее количество домов, расселяемых в столице в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы, достигло трехсот. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С момента старта программы реновации в столице расселяются 300 домов, из них 56 уже демонтированы, — сообщил заммэра.

По его словам, в настоящее время более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона «квадратов» находятся на этапе проектирования и строительства.

Программа реновации реализуется во всех административных округах Москвы. Так, по мнению Бочкарева, к настоящему моменту уже можно говорить о том, что для ускорения темпов программы был создан существенный задел.

Заместитель мэра добавил, что в эксплуатацию уже были введены 135 зданий, общая площадь которых составляет 1,7 миллиона квадратных метров. 108 из введенных новостроек были переданы под заселение.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что площадки, на которых располагались снесенные пятиэтажки, включаются в перечень стартовых территорий. На месте снесенных 56 зданий на предстоящих этапах программы можно будет возвести 33,3 тысячи квадратных метров жилья.

За время реализации программы реновации на востоке города передали под заселение 15 домов, сообщил ранее Левкин.

Реновация в ВАО действует в районах Восточное Измайлово, Богородское, Измайлово, Ивановское, Метрогородок, Перово, а также Косино-Ухтомский. В рамках первого этапа там планируется начать переселение 15,1 тысячи семей до 2024 года, уточнил Левкин.

Всего на востоке столицы в программу включили 1062 дома общей площадью квартир 3,4 миллиона квадратных метров. В них проживают 209,6 тысячи людей.