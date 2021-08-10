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«Это такие бестии»: доктор Мясников объяснил, откуда в его больнице тараканы и почему врачи не носят маски

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Это такие бестии»: доктор Мясников объяснил, откуда в его больнице тараканы и почему врачи не носят маски
Фото: Youtube / Россия 1

Наличие тараканов в московской больнице доктора Мясникова N 71 связано с ремонтными работами. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил сам главврач больницы Александр Мясников. По его словам, здания больницы очень старые и персоналу постоянно приходится бороться с насекомыми.

По данным СМИ, пациенты московской больницы доктора Мясникова № 71 пожаловались на огромное количество тараканов и отсутствие профилактики коронавируса в заведении: медработники ходят без масок, а тесты на ковид, которые являются обязательными при госпитализации, не проводятся.

— Сегодня в три часа ночи приехал линейный контроль, они работали до 8 часов утра в связи с сообщениями об антисанитарии в больнице, — сказал он. — Что касается тараканов, которых обнаружили пациенты в медучреждении, дело в том, что у нас идет стройка и сломали два старых корпуса, чтобы возвести новый, они могли заползти к нам из старых зданий. Это ж такие бестии… — объяснил Мясников.

Собеседник «ВМ» отметил, что здание старое и расположено возле бывшего пищеблока, что также влияет на ситуацию с переселением тараканов в более комфортные условия.

Врач добавил, что в медучреждении имеется официальная бумага, свидетельствующая о том, что неделю назад в заведении проводилась дезинсекция:

— С тараканами мы боремся регулярно и все годы, сколько существует больница, поскольку постройки старые — 70-х годов. У нас есть официальная бумага о том, что приезжала организации, которая травила тараканов неделю назад.

Что касается тестирования на коронавирус новоприбывших пациентов, более 500 пациентов были протестированы.

— Все два корпуса больницы прошли тестирование, только в одном случае тест был сделан с опозданием на пару часов, поскольку это был тяжелый больной, который без сознания был доставлен в реанимацию. Когда врачи стабилизировали его состояние, ему был поставлен тест, — отметил Мясников. — В подтверждение всему у нас имеются документы. Это подтвержденные данные, так что, о чем еще тут говорить?

Объяснил Мясников и отсутствие масок на некоторых сотрудниках медучреждения:

— Да, иногда это встречается, но редко. У нас вакцинированы 80 процентов вакцинированных и 10 процентов переболевших сотрудников с антителами. Мы, конечно, пытаемся пресекать это явление, потому что правила есть правила и их нужно соблюдать. Я сам лично делал несколько замечаний при обходах.

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