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Московские инвесторы за пять лет в два раза увеличили объемы строительства соцобъектов

Полина Долганова

Город
Московские инвесторы за пять лет в два раза увеличили объемы строительства соцобъектов

Инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Москве 124 социальных объекта с 2016 по 2020 год. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, в 2016 году в Москве было введено 16 социальных объектов. В 2020 году количество введенных зданий социального назначения возросло до 36 объектов.

Всего за пять лет около 56 процентов поликлиник, школ и детских садов в Москве были построены на средства инвесторов. С учетом бюджетных проектов в столице было введено суммарно 222 социальных объекта.

Отмечается, что большинство таких зданий в последние годы строятся в основном на территориях бывших промышленных зон и Новой Москвы.

Так, например, в ТиНАО был введен образовательный центр «Формула», который рассчитан на 700 мест. В его состав входят школа и детский сад.

Учебный центр аналогичного типа был открыт в жилом комплексе «Поколение». Там функционирует школа на 350 учеников и детский сад на 150 малышей.

Пятова подытожила, что в момент одобрения проекта жилой застройки специалисты анализируют потребность граждан в будущем социальном объекте.

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