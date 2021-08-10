Новый учебный корпус построят в районе Аэропорт

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

улица Константина Симонова, владение 3, строение 1. Карта всех событий

На месте старого детского сада на севере Москвы специалисты возведут новый учебный корпус для младших классов с дошкольным отделением.

Новый объект расположится по адресу улица Константина Симонова, владение 3, строение 1.

Как уточнил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, срок действия разрешения на строительство данного объекта истекает 27 мая 2022 года.

В здании появится детский сад, рассчитанный на 50 детей и начальная школа на 350 учеников.

Согласно проекту, в здании можно будет открыть инклюзивные классы, в которых смогут обучаться дети с инвалидностью. Территория вокруг здания будет благоустроена. Там появятся площадки для занятия спортом и зоны для игр малышей, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Москве 124 социальных объекта с 2016 по 2020 год, рассказала ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Всего за пять лет около 56 процентов поликлиник, школ и детских садов в Москве были построены на средства инвесторов. С учетом бюджетных проектов в столице было введено суммарно 222 социальных объекта.