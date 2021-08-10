В России за сутки выявили 21378 новых случаев COVID-19

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За сутки в РФ заболели коронавирусом 21378 человек. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «Оперштаб Москвы».

Отмечается, что у 7,2 процента из них не было обнаружено клинических признаков болезни. Летальных случаев за этот период — 792. Выздоровели от COVID-19 за сутки 18729 пациентов.

Таким образом, за все время пандемии количество заболевших стало 6 491 288. Из них умерли более 166 442 человека. врачи вылечили 5 788 710 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала «Оперштаба».

Численность заболевающих коронавирусом постоянно снижается, но это не говорит о том, что нужно забывать о защитных мерах. Для защиты собственного здоровья и здоровья окружающих, необходимо пройти вакцинацию от вируса. Тем более, что австралийские врачи назвали отечественный препарат «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин. По словам профессора исследовательского медицинского Института Бернета Майкла Тула, эффективность российской вакцины составляет 92 процента.

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