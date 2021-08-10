Австралийские врачи назвали «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин

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Российская вакцина «Спутник V» ­— один из самых эффективных препаратов от COVID-19, однако его массовому применению в мире мешает политика. Подобную точку зрения высказали австралийские ученые в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул назвал «Спутник V» отличной вакциной с эффективностью предотвращения заболевания свыше 92 процентов. Скорость создания препарата, по его словам, объясняется тем, что у российских ученых уже были наработки — вакцины от ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии.

Также эпидемиолог обратил внимание на то, что использование российской вакцины в 60 странах, в том числе в Италии, Аргентине и Сан-Марино, не выявило проблем со свертываемостью крови. При этом ученый не понимает, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не зарегистрировала препарат.

— Я не совсем понимаю, почему ВОЗ так долго не регистрирует ее, хотя уже одобрила китайский препарат Sinovac, менее эффективный и имеющий определенные проблемы с прозрачностью (данных — прим. «ВМ»), — отметил Тул.

Такую же оценку российскому препарату дал и австралийский вирусолог, консультирующий ВОЗ, Гэри Громанн. Он отметил, что на благонадежность «Спутника V» указывают как клинические испытания, так и опыт ее применения.

— Этот препарат создан по такой же технологии, что и вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. С учетом того что при применении последних мы регистрируем редкие случаи тромбоза, можно предположить аналогичное развитие ситуации и со «Спутником», — сказал Громанн, добавив, что если таких проявлений в случае с российским препаратом нет, то он великолепен.

В свою очередь эпидемиолог Кэтрин Беннетт из Университета Дикина отметила, что на пути широкого распространения «Спутник V» стоит политика. По ее мнению, подобная ситуация недопустима, так как ученые должны понимать, как работает каждая из вакцин. В противном случае пациенты окажутся в «магазине с ограниченным ассортиментом».

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

В Сан-Марино смогли победить коронавирус благодаря вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом в мае 2021 года сообщала пресс-служба РФПИ.