Объемы производства лифтостроительного завода увеличились на 11 процентов с начала 2021 года

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) за прошедшие полгода выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских лифтов, что на 500 единиц больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, во вторник, 10 августа.

— Только за первое полугодие 2021 года предприятие изготовило 4,5 тысячи подъемников — это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на одну тысячу единиц превышает показатель января–июня 2019 года, — заявил заммэра.

Отмечается, что свыше 900 лифтов будет установлено в жилых зданиях в Москве в Юго-Восточном, Восточном и Центральном административных округах. Основную часть из них разместят в многоэтажках по программе капремонта многоквартирных домов (МКД).

С 2019 года Московский фонд капитального ремонта (ФКР) разработал единый стандарт лифтов. Они отвечают правилам безопасности, а также комфорту и эстетике.

Руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что ЩЛЗ не только модернизирует производство, но и разрабатывает новую высокотехнологичную продукцию. Одной из таких разработок стала система безредукторных лебедок, с помощью которых лиф передвигается более тихо и плавно.

Помимо этого, оборудование Щербинского лифтостроительного завода оснащено панелями управления с электронным табло, звуковым информатором, подсветкой и шрифтом Брайля, что полностью соответствует единому стандарту подъемного оборудования.