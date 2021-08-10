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Москвичам рассказали, сколько трамваев в столице являются низкопольными

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали, сколько трамваев в столице являются низкопольными
Фото: mos.ru

Восемьдесят процентов трамваев в Москве, которые обслуживают в настоящее время столичных пассажиров, являются полностью низкопольными. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, обновление трамваев в Москве идет быстрыми темпами. Все больше и больше депо полностью переходят на новые низкопольные единицы наземного транспорта. Такие депо можно назвать самыми молодыми и современными транспортными парками в Европе.

Впервые полностью низкопольные вагоны вышли на московские пути в 2014 году.

— С тех пор трамвайный парк Москвы обновился на 80 процентов — сейчас у нас более 500 таких трамваев, — отметил Ликсутов.

Он добавил, что к 2023 году все трамваи в городе планируется перевести на новые вагоны, которые оборудованы низким полом, системой климатического контроля и USB-разъемами, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения Greenpeace, который определяет открытость регионов России к программе «Зеленый курс», направленной на переход страны на низкоуглеродное развитие, сообщили ранее в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. Так, эксперты Greenpeace проанализировали работу столичных властей и отметили решение Москвы полностью перейти на электрический общественный транспорт.

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