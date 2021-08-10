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Кабаева назвала «вопиющим случаем» оценивание российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Кабаева назвала «вопиющим случаем» оценивание российских гимнасток на Олимпиаде в Токио
Фото: youtube.com

Олимпийская чемпионка и гимнастка Алина Кабаева прокомментировала ситуацию с оцениваем российских спортсменок на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, при подсчете очков в выступлении Дины Авериной, получившей серебряную медаль, были странности.

— То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Кабаевой, израильской спортсменке Линой Ашрам сняли меньше баллов за падение ленты, чем необходимо. Кроме того, судьи очень долго совещались по поводу результатов российской гимнастки.

— Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку, — заявила она.

Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест, потребовав пересмотра оценки, но он был отклонен.

После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Бронзу получила спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

Следует отметить, что Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка израильтянка Ашрам дрогнула и уронила предмет.

До этого Алина Кабаева назвала ситуацию «опасным прецедентом» в истории художественной гимнастики. Она даже посочувствовала судьям, которые, как ей кажется, «долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу».

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