Кабаева прокомментировала серебро Дины Авериной на Олимпиаде в Токио

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Скандал с выступлением российской команды по художественной гимнастике на Играх в Токио олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала не спортом.

— Олимпиада в Токио зафиксировала опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами, — сказала она в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Спортсменка посочувствовала судьям, которые, как ей кажется «долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу». Бывшая гимнастка предположила, что когда-нибудь возможно появятся их мемуары, в которых они подробно расскажут об этом случае.

Также Кабаева отметила, что художественная гимнастика является видом спорта, на который невозможно «повесить» допинг и, как это делается в других направлениях, притеснять наших спортсменов. Поэтому был показан другой способ — «сделать это при помощи судей».

— Никогда я не критиковала действия судей. Но это другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали, — заявила Кабаева.

Она считает, что подобное поведение судейства разрушит до основания олимпийские принципы и олимпийское движение, потому что приведет к утрате интереса, как к честному состязанию талантливых спортсменов.

Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Бронзу получила спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

Поздняков успел сообщить, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Россия по итогам предпоследнего дня Игр находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.