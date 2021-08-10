Показы фильмов фестиваля KONIK пройдут в парке «Фили»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 11 по 15 августа приглашает зрителей на показы фильмов фестиваля короткометражного общедоступного независимого игрового кино KONIK. Мероприятие пройдет на летней площадке в парке «Фили».

В афише представлены экранизации Антона Чехова, Василия Шукшина и Виктора Пелевина, комедии про музыкантов маленького духового оркестра и безумную поликлинику, история вражды двух школьников и соперничество деревенских жителей за дух умершей женщины.

Так, в категории «Экранизации» будут представлены фильмы «Последняя иллюзия», «(Не)жадные люди», «Лошадиная фамилия», «Бубен верхнего мира» и «Сказка».

В конкурсных программах зрители увидят следующие ленты: «Пхенц», «Курчатов», «Кое-что задаром», «Играй для каждого», «Бойцовская рыбка», «Друг», «Гильза», «Степь моя», «Тонкие связи», «Свет колебания», «Неделя», «Так надежней» и «Рад тебя видеть».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».